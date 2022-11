Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.11.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim: Jugendliche beschädigen Bussitze

Zu einer Sachbeschädigung kam es am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr in einem Linienbus. Am Bahnhof in Bad Mergentheim zündelte ein Jugendlicher an den Sitzen eines Busses mit einem Feuerzeug herum. In der Folge wurde der Jugendliche von der Busfahrerin bis zum Eintreffen der Polizei im Fahrzeug festgehalten. Der Jugendliche muss nun mit einer Anzeige rechnen. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Lauda-Königshofen: Zerstörte Umzäunung

Zu einer Sachbeschädigung an einer Holzumzäunung kam es in Lauda-Königshofen in der Nacht auf den 01. November 2022. Zwischen 00.00 Uhr und 4.30 Uhr wurde in der Dekan-Schork-Straße ein Teil des dortigen Holzzaunes durch bislang unbekannten Täter mit Gewalt herausgerissen. Das herausgerissene Stück wurde dann auf dem Gehweg liegen gelassen bevor die Täter unerkannt flohen. Wer Informationen zu dem Vorfall oder den Tätern geben kann, soll sich beim Polizeiposten Lauda unter der Telefonnummer 09343 62130 melden.

