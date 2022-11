Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.11.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Autofahrt unter der Wirkung von Drogen

Ein berauschter Autofahrer muss jetzt mit einer Anzeige wegen Drogen im Straßenverkehr rechnen. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Berlichingen am Freitag um 02.10 Uhr wurde bei einem PKW-Fahrer aufgrund drogentypischer Verdachtsanzeichen ein Drogentest durchgeführt. Dieser schlug eindeutig auf THC an. Im Verlauf der Kontrolle wurde außerdem eine kleine Dose mit Cannabis aufgefunden. Beide Verstöße werden zur Anzeige gebracht und er muss sich dafür verantworten.

Bretzfeld: Jugendliche stehlen unter Mitführung von Waffen

Ein 13- und 14-Jähriger versuchen am Donnerstag um 15.30 Uhr drei Dominokarten zu stehlen. Der Ladendetektiv eines Drogeriemarktes in der Moosbachstraße in Schwabbach, beobachtet den Diebstahl und informierte die Polizei. Die Polizeibeamten fanden mehrere Messer und eine Softairpistole in den Taschen der Jugendlichen. Dem 13- und 14-Jährigen wird nun gemeinschaftlichem Ladendiebstahls mit Waffen vorgeworfen.

