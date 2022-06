Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Betrunkener fährt bis in die Garage

Am Mittwoch reagierte ein Mann in Laupheim nicht auf das Anhaltesignal der Polizei.

Ulm (ots)

Kurz nach 2 Uhr wollten Beamte des Polizeireviers Laupheim einen 39-Jährigen kontrollieren. Der war mit seinem Renault in der Ulmer Straße unterwegs. Allerdings ignorierte der Fahrer das Anhaltesignal der Polizei über eine Strecke von etwa 500 Metern. Schließlich parkte er sein Auto in einer Garage. Die Beamten kontrollierten ihn dort. Dabei prüften sie auch, ob Alkohol im Spiel war. Ein Test bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Die Polizisten nahmen den Fahrer mit ins Krankenhaus. Dort entnahm ihm ein Arzt Blut. Seinen Führerschein musste der 39-Jährige noch an Ort und Stelle abgeben. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu.

Die Polizei warnt:

Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

