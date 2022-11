Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.11.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Ein Verletzter nach Unfall

Zu einem Unfall zwischen einem Traktor und einem Auto kam es am Mittwochnachmittag auf der Eckartsweilerstraße in Cappel. Der Traktorfahrer wollte gegen 16:30 Uhr über eine Böschung in ein Grundstück einbiegen. Als er in Schrittgeschwindigkeit ausholte, fuhr ihm ein Auto entgegen, welches ihn wohl aufgrund der Sonneneinstrahlung nicht sah. So fuhr der Fahrer des PKWs frontal auf den Traktor auf. In dessen Folge fiel der Traktorfahrer vom seinem Fahrzeug und verletzte sich leicht. Der PKW-Fahrer selbst blieb unverletzt. Beide Personen wurden im Anschluss im Krankenhaus Öhringen untersucht. Die Höhe des Sachschaden ist unbekannt.

Öhringen: Versuchter Einbruch in Kindergarten

Ein bislang unbekannter Täter versuchte in einen Kindergarten bei Öhringen einzubrechen. In der Zeit vom 28.10.2022 bis 02.11.2022 zerstörte dieser eine Scheibe in der Röntgenstraße. Hierbei wurde ein Fenster eingeschlagen und über dieses versucht in das Gebäude zu gelangen. Aufgrund eines dahinterliegenden Gestells gelang dies nicht. Zeugen, die Hinweise zum Einbruchsversuch geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeireiver Öhringen zu melden.

Öhringen: Diebstahl von Firmengelände

Zu einem Diebstahl kam es diese Woche in der Liebigstraße in Öhringen. Bislang unbekannte Täter fuhren zwischen dem 31.10.2022 und dem 2.11.2022 auf das Gelände einer dortigen Firma und stahlen aus den Hallen Motoren, Rohre, Stromverteilerkästen und eine Kabeltrommel. Der Schaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeireiver Öhringen zu melden.

