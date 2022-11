Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.11.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Weinsberg: Pkw beschädigt und Kennzeichen gestohlen

Ein Unbekannter beschädigte in der Nacht auf Donnerstag einen in Weinsberg geparkten Pkw. Das Fahrzeug stand zwischen 17 Uhr am Mittwoch und 4 Uhr am Donnerstag in der Zeppelinstraße, als der oder die Täter alle vier Reifen zerstachen. Anschließend wurde noch Bauschaum über den Pkw gespritzt und die ukrainischen Kennzeichen entwendet. Es entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Ilsfeld: Schaden in Höhe von 3.500 Euro durch Steinwürfe

Gegen ein Gebäude und einen Pkw warfen Unbekannte am Donnerstag mehrere Steine in Ilsfeld. Der oder die Täter warfen gegen 3.30 Uhr einen Pflasterstein gegen die Garagenscheibe sowie die Hauseingangstüre eines Gebäudes in der Marktstraße. Durch den Wurf wurde auch die Windschutzscheibe eines Fahrzeuges beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 3.500 Euro. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

Gundelsheim: Fahrzeug in Brand geraten

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts brannte am Mittwochnachmittag ein Pkw bei Gundelsheim. Der Fahrer war gegen 13.45 Uhr zwischen Bachenau und Tiefenbach unterwegs, als sein Mercedes während der Fahrt Feuer fing. Der Pkw brannte bis zum Eintreffend der Feuerwehr vollständig aus. Der Fahrer blieb unverletzt. Da aufgrund der Hitze der Asphalt beschädigt wurde, musste die Straße bis auf Weiteres voll gesperrt werden. Außerdem musste ein Teil der Fahrbahn gereinigt und ein Teil des angrenzenden Erdreichs abgetragen werden, da Betriebsstoffe ausgelaufen waren. Es entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Heilbronn: Kollision zwischen Fußgänger und Fahrradfahrer

Aus unbekannter Ursache kam es am Donnerstagmorgen in Heilbronn zu einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einem Fahrradfahrer. Der Zweiradlenker war gegen 5 Uhr auf der Riedstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt lief der Fußgänger in entgegengesetzter Richtung. Die beiden kollidierten und wurden verletzt. Der Fahrradfahrer wurde aufgrund von schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.

Heilbronn: Einbruchsversuch in Wohnhaus

Drei Täter versuchten am Mittwochmorgen in ein Haus in Heilbronn einzubrechen. Die Unbekannten versuchten sich gegen 7.15 Uhr Zugang zum Objekt in der Schlizstraße zu verschaffen. Die Bewohner des Hauses wurden allerdings darauf aufmerksam und sprachen die Personen an. Hiernach flüchteten die drei in Richtung Pfühlpark. Die drei werden als etwa 25 Jahre alt beschrieben und trugen schwarze Hosen. Einer der Täter, der sich an der Eingangstüre zu schaffen machte, trug außerdem einen grünen Pullover und hatte einen Dreitage-Bart. Ein zweiter Täter trug eine schwarze Jacke und eine rote Kapuze. Der dritte Täter stand Schmiere und war komplett schwarz gekleidet. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Eppingen: Unfall im Kreisverkehr

Eine leichtverletzte Person und rund 15.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochmorgen in Eppingen. Der Fahrer eines Seats war gegen 7.45 Uhr auf der Mühlbacher Straße in Richtung Mühlbach unterwegs. Beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr übersah er vermutlich einen BMW-Lenker welcher im Kreisverkehr fuhr und diesen in Richtung Frauenbrunner Straße verlassen wollte. Der Seat-Fahrer missachtete die Vorfahrt und beide kollidierten. Der BMW-Lenker wurde leicht verletzt und begab sich selbständig in ärztlicher Behandlung.

Ellhofen: Zwei Pkws beschädigt - hoher Sachschaden

Zwei in Ellhofen geparkte Pkws wurden zwischen 18 Uhr am Mittwoch und 6 Uhr am Donnerstag durch Unbekannte beschädigt und deren Kennzeichen gestohlen. Der oder die Täter zerkratzten die beiden in der Dorfäckerstraße abgestellten VW T-Rocs rundherum und schlitzen das Softtop des Cabrios auf. Hierbei entstand Sachschaden von rund 50.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

