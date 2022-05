Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an Kirche

Ötzingen (ots)

In der Nacht vom 27.05.2022 auf den 28.05.2022 wurde eine Scheibe an der Kirche in Ötzingen durch unbekannte Täter beschädigt. Hinweise auf den Verursacher liegen aktuell nicht vor, eventuell könnte der Schaden durch einen Fußball oder ähnliches entstanden sein.

Zeugenhinweise werden an die Polizei Montabaur unter 02602-92260 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell