Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.11.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Walldürn: Sachbeschädigung mehrerer Autos durch mutmaßlich entwendeten Feuerlöscher

Unbekannte besprühten an Halloween mehrere Fahrzeuge. Eine Gruppe Jugendlicher konnte am Montagabend in der Straße Im Hollerstock in Walldürn von einem Zeugen dabei beobachtet werden, wie sie mehrere geparkte Fahrzeuge mit einem Feuerlöscher besprühte. Bei Eintreffen der Streife konnten zwar die beschädigten Fahrzeuge, nicht aber die Jugendlichen, angetroffen werden. Dienstagmorgen meldete schließlich ein Anwohner, dass er in seinem Vorgarten einen Feuerlöscher aufgefunden hätte, welcher sich nicht in seinem Besitz befände. Die genaue Herkunft konnte vor Ort nicht geklärt werden.

Walldürn: Gefährliche Körperverletzung auf dem Vorplatz der Basilika

Ein 23-jähriger Mann wurde am 31.10.2022 um 23.10 von Unbekannten beleidigt und körperlich angegangen. Zunächst beleidigten die Tatverdächtigen den Mann und schlugen dann auf ihn ein. Der Mann ging zu Boden, was die mutmaßlichen Täter nicht davon abhielt, weiter auf ihn einzuschlagen und zu -treten. Der 23-Jährige, der sich in Begleitung eines weiteren Mannes befand, konnte fliehen und die Polizei verständigen. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Buchen: Unfallflucht nach Sachbeschädigung an geparktem Fahrzeug

Ein unbekannter Unfallverursacher kam am Montag zwischen 11.45 und 12.30 Uhr seinen Pflichten nicht nach und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Er beschädigte in der Hochstadtstraße in Buchen mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken Ausparken einen ordnungsgemäß parkenden PKW der Marke VW Beetle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem zuständigen Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 in Verbindung zu setzen.

Seckach: Unfallflucht nach Beschädigung eines Verkehrszeichens

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte zwischen Montagabend 20.30 Uhr und Dienstagfrüh 10.30 Uhr in der Mittelgasse in Seckach eine Park-Warntafel und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem zuständigen Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 in Verbindung zu setzen.

Schwarzach: Sachbeschädigung an PKW

Eine Gruppe Jugendlicher beschädigte mutmaßlich am Dienstag zwischen 04.15 und 04.30 Uhr einen in der Schwanheimer Straße in Schwarzach abgestellten PKW und entfernte sich unerkannt von der Unfallörtlichkeit. Nach Geschrei und einem lauten Schlag wurde ein Zeuge in der Nacht auf die Gruppe aufmerksam, die sich in unmittelbarer Nähe eines geparkten Fahrzeuges befand. Nachdem er die Jugendlichen vom Balkon aus ansprach, gingen diese ihn verbal an. Am nächsten Morgen stellte er dann fest, dass das Fahrzeug, ein VW Caddy mit Mosbacher Kennzeichen, im hinteren Bereich Beschädigungen aufwies, die mutmaßlich durch einen Sprung mit dem Oberkörper gegen das Fahrzeug entstanden waren. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.000 bis 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem zuständigen Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 in Verbindung zu setzen.

Ravenstein: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Auf Höhe der Bushaltestelle in der Mozartstraße in Ravenstein warfen am Freitagmittag um 13.10 Uhr zwei Kinder im Alter zwischen 9 und 12 Jahren einen Apfel auf die Windschutzscheibe einer Fahrzeuglenkerin, die dadurch erschrak. Ein Schaden entstand am Fahrzeug nicht. Die Kinder flüchteten in Richtung Neubaugebiet. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Kindern geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeiposten Adelsheim unter der Telefonnummer 06291 648770 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell