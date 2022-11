POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.11.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Weikersheim: Fahrzeug übersehen

Eine leicht verletzte Person und rund 11.000 Euro Sachschaden sind das Resultat ein eines Verkehrsunfalls bei Weikersheim. Am Montagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, fuhr ein 41-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter auf die Fahrbahn der Landesstraße 2251. Hierbei übersah er den herannahenden Nissan Note einer 40-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge prallten zusammen, wodurch die Frau leicht verletzt wurde und hoher Sachschaden entstand.

Bad Mergentheim: Verkehrsschild beschädigt - Zeugen gesucht

Vermutlich mit körperlicher Gewalt beschädigte ein Unbekannter ein Straßenschild in Bad Mergentheim. Am Dienstagmorgen entdeckten Polizeibeamte das komplett verbogene Verkehrsschild in der Schillerstraße. Der oder die Unbekannte knickte dieses vermutlich mutwillig um. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990, zu melden.

Boxberg: Vorfahrt missachtet

Am Montagabend wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall bei Boxberg leicht verletzt. Gegen 17.45 Uhr war ein 18-Jähriger mit seiner 18-jährigen Beifahrerin in einem Seat Ibiza auf der Landesstraße 579 unterwegs. Als er mit dem Wagen auf die Bundesstraße 292 nach links einbog, übersah er vermutlich den bevorrechtigten Mercedes C-Klasse einer 78-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge prallten im Einmündungsbereich zusammen. Durch den Unfall erlitt der Seat-Fahrer leichte Verletzungen. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von circa 14.000 Euro.

Wertheim: Auf die Gegenfahrbahn geraten

Da ein Auto am Montagmittag in Wertheim in den Gegenverkehr geriet, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Gegen 12.30 Uhr befuhr ein 43-Jähriger mit seinem Audi A4 die Nassiger Straße. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit geriet er mit seinem Wagen auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden VW Sharan eines 42-Jährigen. Durch den Zusammenprall wurden der 15-jährige Beifahrer des Audis und der VW-Fahrer leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro.

Tauberbischofsheim-Dittwar: Zeugen nach Radfahrerunfall gesucht

Ein Radfahrer verunfallte am Dienstagabend in Tauberbischofsheim-Dittwar. Der 72-Jährige war mit seinem Fahrrad in der Gissigheimer Straße unterwegs. Beim Abbiegen in die Heckfelder Straße stürzte der Mann vermutlich alleinbeteiligt. Es ist unklar, ob ein anderes Fahrzeug bei dem Unfall eine Rolle gespielt hat, weshalb die Polizei nach Zeugen des Vorfalls sucht. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 09341 810 entgegengenommen.

