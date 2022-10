Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.10.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Möckmühl: Erwachsene und Kind auf Spielplatz belästigt - Geschädigte und Zeugen gesucht

Nachdem ein Mann am Sonntagnachmittag in Möckmühl mehrere Personen auf einem Abenteuerspielplatz belästigt haben soll, sucht die Polizei Zeugen. Eine Zeugin meldete gegen 12.30 Uhr, dass ein betrunkener Mann anwesende Eltern und auch ein Kind auf dem Gelände in der Züttlinger Straße belästigt habe. Dieser konnte durch die Polizei angetroffen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Der Mann wurde aufgrund seines alkoholisierten Zustands bis zum Abend beim Polizeirevier Neckarsulm in Gewahrsam genommen. Zur Aufklärung des Sachverhalts und da die Eltern des möglicherweise belästigten Kindes beim Eintreffen der Polizei nicht mehr anwesend waren, werden Geschädigte und mögliche Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Obersulm: Wartehäuschen beschädigt

Unbekannte beschädigten am Samstagabend in Obersulm-Sülzbach das Wartehäuschen einer S-Bahn-Haltestelle. Der oder die Täter entfernten gegen 18 Uhr gewaltsam die Glasscheiben und Bretter der Haltestelle "Michael-Beheim-Schule". Hierbei wurden teilweise Schrauben gelöst und die Metallverstrebungen verbogen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt. Das Polizeirevier Weinsberg sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 zu melden.

Obersulm: Wer hat die Autotüre beschädigt

Unklar ist, wer für die Beschädigung an einer Pkw-Türe am Samstag in Obersulm verantwortlich ist. Ein 47-Jährige parkte seinen VW Tiguan gegen 17.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Willsbacher Straße. Als er wenige Minuten später zurückkam, machte ihn eine Frau auf einen Schaden an seiner Beifahrertüre aufmerksam. Da nicht bekannt ist, ob die Beschädigung in Höhe von rund 1.500 Euro von einem daneben geparkten Audi stammt oder diese durch einen anderen Pkw-Lenker verursacht wurde, sucht das Polizeirevier Weinsberg Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Untergruppenbach: Weißer Pkw verursacht Unfall - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Weinsberg sucht nach einem Unfall am Samstagvormittag bei Untergruppenbach nach Zeugen. Der Fahrer eines weißen Pkws, wohl in der Größe eines Golfs, befuhr gegen 10.45 Uhr die Kreisstraße 2155 von Untergruppenbach in Richtung Flein. In einer Kurve kam er mit seinem Pkw über den Mittelstreifen auf die Gegenfahrbahn, wo es zum Streifvorgang mit einem VW Golf kam. Hierbei wurde der Seitenspiegel des Golfs in Höhe von rund 500 Euro beschädigt. Das unbekannte Auto soll sich in einer Kolonne von drei Fahrzeugen befunden haben. Zeugen des Unfalls, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Heilbronn: Fensterscheibe an Restaurant eingetreten

Vermutlich mit einem Fußtritt beschädigte ein Unbekannter am Samstag zwischen 3 Uhr und 9 Uhr die Fensterscheibe eines Grillrestaurants in Heilbronn. Die Scheibe in der Kirchbrunnenstraße zerbrach dadurch und es entstand Sachschaden von rund 2.500 Euro. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Gemmingen: Motorradfahrer schwer verletzt

Beim einer Kollision mit einem Pkw wurde am Sonntagabend ein Motorradfahrer bei Gemmingen schwer verletzt. Der 28-jährige Fahrer eines Audi TT war gegen 18.45 Uhr auf der Landesstraße 592 von Gemmingen kommend unterwegs. Als er nach rechts auf die Bundesstraße 293 abbiegen wollte, hielt er zunächst am dortigen Stopp-Schild. Zeitgleich fuhr ein 48-Jähriger mit seinem Motorrad von Schwaigern in Richtung Eppingen auf der Bundesstraße. Diesen übersah der 28-Jährige wohl und der Yamaha-Lenker führte eine Vollbremsung durch, um einen Kollision zu vermeiden. Hierdurch wurde der 48-Jährige nach vorne geschleudert und prallte zusammen mit seinem Motorrad gegen die Schutzplanke. Zu einem Zusammenstoß mit dem Audi kam es nicht. Der Motorrad-Lenker wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Die Höhe des entstandenen Sachschaden ist unbekannt.

Bad Rappenau: Alkoholisierter Kraftradfahrer versucht zu flüchten und stürzt

Eine Streife des Polizeireviers Eppingen konnte in der Nacht auf Sonntag einen flüchtigen Motorradlenker festnehmen. Der Mann fuhr mit seinem Kraftrad gegen 0 Uhr auf der Bundesstraße 39 von Kirchardt in Richtung Fürfeld. Die Polizeibeamten, die hinter ihm fuhren, bemerkten, dass er in Schlangenlinien unterwegs war. Daher sollte der Motorradfahrer kontrolliert werden und das Blaulicht und Yelp-Signal wurden eingeschaltet. Trotz der Haltesignale setzte der Mann seine Fahrt fort und fuhr über einen Feldweg in ein Waldgebiet. Das Gelände war mit dem Streifenwagen nicht befahrbar, weshalb der Mann zu Fuß verfolgt wurde. Der Motorradfahrer stürzte nach rund 150 Metern und wollte ebenfalls zu Fuß flüchten. Da die Streife jedoch schneller war, konnten die Beamten den Mann einholen und festnehmen. Ein Alkoholtest beim dem 26-Jährigen ergab rund 1,1 Promille, weshalb er zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht wurde. Verletzt wurde niemand. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Cleebronn: 6-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Eine 6-Jährige kollidierte am Samstagvormittag mit ihrem Fahrrad mit einem geparkten Pkw in Cleebronn. Das Mädchen befuhr gegen 10.45 Uhr die Wilhelm-Fischer-Straße in Richtung Michaelsberger Weg. Vermutlich aufgrund des starken Gefälles der Fahrbahn verlor sie die Kontrolle über ihr Kinderfahrrad und fuhr nahezu ungebremst in einen geparkten Pkw. Sie wurde aufgrund ihrer schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Neuenstadt am Kocher: Pkw mit Motorrad kollidiert

Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag in Neuenstadt wurde ein Motorradfahrer verletzt. Ein Opel-Lenker war gegen 12.30 Uhr in der Daimlerstraße von der Landesstraße 1088 kommend in Richtung Kreisverkehr unterwegs. Als er nach links in die Einfahrt zur dortigen Tankstelle abbiegen wollte, übersah er vermutlich einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Beide kollidierten und der Yamaha-Lenker stürzte. Er wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 4.500 Euro.

Talheim: Betrug mit Whatsapp-Masche - Geld überwiesen

"Hallo Mama ich bin es ich habe eine neue Telefonnummer (017*****), kannst du mich unter dieser per WhatsApp anschreiben." Diese Nachricht erhielte eine 75-Jährige am Freitagmittag. Da die Frau der Meinung war, dass es sich beim Verfasser dieser Nachricht um ihren Sohn handelte, antwortete sie auf die Nachricht. Im weiteren Chat gab der Unbekannte, der sich als Sohn der 75-Jährigen ausgab, an, dass sein Handy beschädigt wurde und er nun zwei Rechnung nicht überweise können. Er bat seine "Mutter" darum, dies für ihn zu erledigen. Daraufhin überwiese die Frau einen vierstelligen Betrag auf ein von ihrem angeblichen Sohn per Whatsapp übersandtes Konto. Nachdem über den Chat nach weiteren Überweisungen gebeten wurde, wurde die 75-Jährige misstrauisch und bemerkte den Betrug. Die Ermittlungen dauern an. Das Polizeipräsidium Heilbronn rät: Wenn Sie eine (vermeintlich) verwandte Person anschreibt und mitteilt, dass sie eine neue Nummer hat, dann kontrollieren Sie das unbedingt, indem Sie die Person auf der Ihnen bisher bekannten Nummer zurückrufen oder um eine Sprachnachricht bitten. So finden Sie schnell heraus, ob es sich um Betrug handelt oder nicht.

