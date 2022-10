POL-KI: 221010.1 Kiel: Unfall am frühen Sonntagmorgen

Plön (ots) - An einer Schule in Plön kam es seit August zu zwei Sachbeschädigungen in beziehungsweise an Klassenräumen. Die Polizei Plön sucht Zeuginnen und Zeugen. Bereits am Dienstag, 16.08.2022, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 21:00 Uhr, sei es nach Angaben eines Mitarbeiters der Schule in der Rodomstorstraße in Plön zu Sachbeschädigungen in einem Klassenraum ...

