POL-KI: 221007.1 Plön: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung an Schule

Plön (ots)

An einer Schule in Plön kam es seit August zu zwei Sachbeschädigungen in beziehungsweise an Klassenräumen. Die Polizei Plön sucht Zeuginnen und Zeugen.

Bereits am Dienstag, 16.08.2022, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 21:00 Uhr, sei es nach Angaben eines Mitarbeiters der Schule in der Rodomstorstraße in Plön zu Sachbeschädigungen in einem Klassenraum im Dachgeschoss gekommen. Hierbei seien mehrere an einer Wand befestigte Bilderrahmen vermutlich mittels einer Airsoftwaffe beschädigt worden. Der Mitarbeiter geht von ca. 600 Euro Schaden aus.

Die nächste Sachbeschädigung bemerkte eine Lehrerin der Schule am Morgen des 05.10.2022. Polizeibeamtinnen und -beamte stellten bei Eintreffen eine von außen beschädigte Fensterscheibe im Musikraum im Obergeschoss fest. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Die Polizei Plön sucht nun Zeuginnen und Zeugen, insbesondere Musikschülerinnen und Schüler sowie Eltern, welche sich dienstags abends in der Schule aufhalten, die Angaben zum Täter oder Tathergang machen können. Sie werden gebeten sich mit der Polizei unter 04522 / 5005 142 in Verbindung zu setzen.

