Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 221006.2 Kiel: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Straßenraub

Kiel (ots)

Gestern Abend kam es im Kieler Stadtteil Suchsdorf zu einem Straßenraub auf einen 14-jährigen Osdorfer. Das Kommissariat 13 der Kriminalpolizei Kiel sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Der spätere geschädigte Jugendliche verbrachte den Nachmittag des 05.10.2022 mit Freunden an einer Schule in Kiel-Projensdorf. Gegen 20:00 Uhr machte sich der 14-Jährige alleine auf den Weg aus dem Charles-Roß-Ring in Richtung Bahnhof Kiel-Suchsdorf. In Höhe des Steenbeker Weg / Alter Steenbeker Weg kam eine Jugendgruppe von acht bis zehn Personen aus unbekannter Richtung auf ihn zu, verwickelten ihn in ein Gespräch und einzelne Personen aus der Gruppe schlugen dann auf den Geschädigten ein. Anschließend raubten die Täter dem 14-Jährigen die Bauchtasche sowie schwarze Nike Jordan Schuhe in Größe 46. Ein Täter soll auch ein Messer mitgeführt und gezeigt haben. Die Tätergruppe flüchtete fußläufig in Richtung Suchsdorf. Eine Fahndung durch sofort eingesetzte Streifenwagen der Polizei verlief erfolglos.

Die Täter können nur vage beschrieben werden. Sie sollen zwischen 16 - 18 Jahre alt und schwarz gekleidet gewesen sein. Eine Person soll dicklich gewesen sein, eine weitere dunkelhäutig.

Das Kommissariat 13 der Kriminalpolizei Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen der Tat und Personen, die Hinweise zu der Gruppe geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Kiel unter 0431/160 333 in Verbindung zu setzen.

Eva Rechtien

