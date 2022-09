Polizei Mettmann

POL-ME: 70-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt - Hilden - 2209149

Mettmann (ots)

Am Donnerstagmorgen, 29. September 2022, wurde ein 70-jähriger Pedelecfahrer schwer verletzt, als er im Kreuzungsbereich Oststraße / Elberfelder Straße in Hilden von einem entgegenkommenden VW Golf beim Abbiegen erfasst wurde. Der Hildener musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das war geschehen:

Gegen 09:15 Uhr befuhr ein 70-jähriger Fahrer eines VW Golf die Oststraße aus Richtung Ostring kommend. Im Kreuzungsbereich Oststraße / Elberfelder Straße hatte er die Absicht, nach links auf die Elberfelder Straße einzubiegen. Nach eigenen Angaben wurde er durch die tiefstehende Sonne geblendet, als er in den Kreuzungsbereich einfuhr. Er missachtete einen ihm entgegenkommenden, vorfahrtberechtigten Pedelecfahrer, welcher die Oststraße in Richtung Ostring befuhr.

Der 70-jährige Fahrzeugführer erfasste den 70-jährigen Radfahrer frontal mit seinem VW Golf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pedelecfahrer zu Boden geschleudert und so schwer verletzt, dass Rettungssanitäter ihn nach einer medizinischen Erstversorgung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus bringen mussten.

Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

