Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Sachbeschädigung im Zug

Murrhardt-Backnang (ots)

Ein 30-Jähriger zerstörte am gestrigen Montag (27.06.2022) zwei Deckenlampen eines Zuges auf der Fahrt nach Backnang. Der deutsche Staatsangehörige soll bisherigen Informationen zufolge am gestrigen Abend (27.06.2022) gegen 21:30 Uhr mit einem Regionalzug von Murrhardt in Richtung Backnang gefahren sein. Während der Fahrt beschädigte er offenbar zwei Deckenlampen des Zuges, sodass diese im Anschluss nicht mehr funktionierten. Als Grund hierfür gab der im Main-Tauber-Kreis wohnhafte Mann gegenüber einer Streife der Bundespolizei an, dass ihn das Licht gestört und unruhig gemacht hätte, weshalb er die Lampen ausmachen wollte. Der 30-Jährige muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell