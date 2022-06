Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Beleidigung nach unzufriedener Reiseplanung

Heilbronn (ots)

Ein 37-Jähriger benötigte am gestrigen Abend (27.06.2022) Hilfe bei der Reiseplanung durch das Reisezentrum am Heilbronner Hauptbahnhof und beleidigte am Ende einen Mitarbeiter. Weil ein 37-jähriger deutscher Staatsangehöriger gestern gegen 17.30 Uhr (27.06.2022) offenbar mit der Beratung im Reisezentrum der Deutschen Bahn AG am Heilbronner Hauptbahnhof derart unzufrieden war, beleidigte er einen der dort arbeitenden Mitarbeiter. Dieser verständigte daraufhin die Bundespolizei welche nun ein Ermittlungsverfahren gegen den 37-Jährigen einleitete, wegen des Verdachts der Beleidigung.

