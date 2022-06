Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall in Versmold - zwei Frauen verletzt

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Am Mittwochmittag (15.06., 12.15 Uhr) kam es auf der Straße Am Sandbrink in Höhe Tappmeyers Weg zu einem schweren Verkehrsunfall.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 21-jährige Frau aus Bad Rothenfelde die Straße Am Sandbrink in Richtung Versmold. Als sie beabsichtigte nach links auf den Tappmeyers Weg abzubiegen, kam es zwischen ihr und einer Motorradfahrerin, welche die Straße Am Sandbrink in Richtung Sassenberg entlang fuhr, zu einem Zusammenstoß. Die 18-jährige Motorradfahrerin aus Versmold verletzte sich dabei schwer. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein Warendorfer Krankenhaus gefahren. Die Seat Mii Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Sie wurden abgeschleppt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 15.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich rund um die Unfallstelle gesperrt.

