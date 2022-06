Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrradfahrerin stürzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Dienstagabend (14.06., 19.30 Uhr) befuhr eine 76-jährige Fahrradfahrerin in einer Gruppe den Plümersweg in Richtung Neuenkirchener Straße. Als eine Katze die Straße querte, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Tier und der Fahrradfahrerin. Die 76-jährige Rietbergerin stürzte und verletzte sich dabei schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. Die Katze erlitt leichte Verletzungen. An dem Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

