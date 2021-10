Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - versuchter Einbruch in Tankstelle - Täter zerstörten Außenfassade

Selm (ots)

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag (18.10.2021) die Außenwand einer Tankstelle an der Kreisstraße beschädigt. Sie schnitten ein Loch in die Fassade, um in den Innenraum zu gelangen.

Nach bisher vorliegenden Angaben wurde keine Beute gemacht.

Wer hat in der Nacht Verdächtiges im Bereich Kreisstraße/Im Grünen Winkel bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder 921 0.

