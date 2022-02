Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (199) Bei Einbruch Gold- und Silbermünzen entwendet - Zeugenaufruf

Schwabach (ots)

Zwischen Mittwochnachmittag (09.02.2022) und Donnerstagnachmittag (10.02.2022) brachen Unbekannte in eine Wohnung im Schwabacher Gemeindeteil Schwarzach ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen 17:00 Uhr (Mittwoch) bis 17:00 Uhr (Donnerstag) verschafften sich Unbekannte gewaltsam über eine Tür Zutritt in eine Wohnung in Schwarzach. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Die Einbrecher durchwühlten sämtliche Räume und entwendeten unter anderem Gold- und Silbermünzen im Wert von mehreren Tausend Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

