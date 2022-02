Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (198) Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Ansbach (ots)

Am Donnerstagabend (10.02.2022) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Lehrberg (Lkrs. Ansbach) ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen 18:15 Uhr bis 20:00 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam über ein Fenster Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Höhenstraße. Die Höhe des dabei entstandenen Sachschadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Einbrecher durchwühlten sämtliche Räume und entwendeten nach aktuellem Ermittlungsstand Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Erstellt durch: Mirjam Werner / bl

