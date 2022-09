Polizei Mettmann

POL-ME: 66-jährige Radfahrerin schwer verletzt - Ratingen - 2209148

Am Donnerstagmittag, 29. September 2022, wurde eine 66-jährige Radfahrerin schwer verletzt, als sie im Kreuzungsbereich "Zur Heide" / "Am Söttgen" in Ratingen einen vorfahrtberechtigten VW Golf missachtete und von diesem erfasst wurde. Die Ratingerin musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das war geschehen:

Gegen 13.50 Uhr befuhr eine 66-jährige Ratingerin auf ihrem Fahrrad die Straße "Zur Heide" aus Richtung "Sohlstättenstraße" kommend. Im Kreuzungsbereich "Zur Heide" / "Am Söttgen" missachtete sie einen vorfahrtberechtigt von rechts in den Kreuzungsbereich einfahrenden VW Golf einer 72-Jährigen, welche die Straße "Am Söttgen" in Richtung "Marienstraße" befuhr.

Die 72-Jährige erfasste mit ihrem VW Golf das Hinterrad des Fahrrades der 66-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte die 66-Jährige zu Boden und verletzte sich so schwer, dass Rettungssanitäter sie nach einer medizinischen Erstversorgung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus bringen mussten.

Die 72-jährige Fahrzeugführerin sowie der 9-jährige Beifahrer blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

