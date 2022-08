Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Innenminister Christian Pegel übergibt Zuwendungsbescheid für Rechliner Schule

Schwerin (ots)

Innenminister Christian Pegel übergibt am Freitag an den Bürgermeister der Gemeinde Rechlin, Wolf-Dieter Ringguth, einen Zuwendungsbescheid in Höhe von rund 416.000 Euro für Sanierungsarbeiten am Gebäude der Regionalen Schule in Rechlin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Freitag 19.8.2022, 14 Uhr Ort: Neuer Markt 28, 17248 Rechlin

Die Rechliner Schule ist seit 1975 als solche in Betrieb und wurde nach der Wende sukzessive modernisiert und erneuert. Zuletzt gab es 2021 knapp 250.000 Euro Zuschuss vom Land für die Sanierung der Sanitäranlagen. Mit dem jetzt bewilligten Zuschuss aus dem Schulbauprogramm des MV-Schutzfonds sollen unter anderem Lüftungsanlagen eingebaut werden, um eine optimale Luftqualität in den Klassenzimmern zu gewährleisten, so dass dort auch während einer Pandemie unterrichtet werden kann. Die Gesamtkosten für die jetzt anstehenden Bauarbeiten betragen knapp 995.000 Euro.

Original-Content von: Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell