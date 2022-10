Polizeidirektion Kiel

Plön: Verfolgungsfahrt endete mit Festnahme - Polizei sucht Zeugen

Preetz / Plön (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Kreis Plön zu einer Verfolgungsfahrt. Polizeibeamtinnen und -beamte nahmen den flüchtigen Fahrer in Plön fest. Die Polizeistation Preetz sucht nun Zeuginnen und Zeugen sowie weitere mögliche Geschädigte der Tat.

Am 01.10.2022, gegen 22:05 Uhr, meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Regionalleitstelle der Polizei und gab einen Hinweis auf einen männlichen Fahrzeugführer mit auffälliger Fahrweise im Bereich einer Tankstelle in Preetz. Der Zeuge führte mehrere Streifenwagen an den mit überhöhter Geschwindigkeit fahrenden schwarzen BMW Z3 heran. Als die eingesetzten Kräfte den BMW Fahrer kontrollierten wollten, rangierte dieser und touchierte dabei das Fahrzeug des Zeugen und einen Streifenwagen und setzte seine Fahrt unvermittelt fort.

Die Fahrt des Flüchtenden, teilweise ohne Licht und in den Gegenverkehr fahrend, führte von Preetz über Schellhorn auf die Bundesstraße 76 in Fahrtrichtung Plön, dann weiter durch Trent in Richtung Lepahn und zurück über die B 76 nach Plön. Dort nahmen Beamtinnen und Beamte der Polizei aus Preetz den 37-Jährigen fest.

Sie verbrachten den Festgenommenen auf die Polizeistation Preetz. Nach einem positiven Drogenschnelltest entnahm ein Polizeiarzt auf Anordnung des Bereitschaftsstaatsanwalts eine Blutprobe.

Neben der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort wird sich der Tatverdächtige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnisses verantworten müssen.

Da es sich bei dem Fluchtfahrzeug um ein gestohlenes Fahrzeug handelt, erwartet den Festgenommenen diesbezüglich noch ein Verfahren.

Die ermittelnden Beamtinnen und Beamten der Polizei Preetz suchen Zeuginnen und Zeugen oder mögliche Geschädigte der Tat. Sie werden gebeten sich mit der Polizei Preetz unter 04342 / 10770 in Verbindung zu setzen.

