Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220930.3 Kiel: Zeugen nach Raubüberfall gesucht

Kiel (ots)

Dienstagabend kam es in der Kieler Werftstraße zu einem Raubüberfall, bei dem ein 45-jähriger Mann leichte Verletzungen erlitt. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Gegen 23:00 Uhr stieg der 45-jährige Kieler in der Werftstraße an der Bushaltestelle Große Ziegelstraße aus einem Bus der Linie 14 mit Fahrtrichtung Dietrichsdorf aus. Unmittelbar danach will der Mann einen Schlag auf den Hinterkopf bekommen haben. Eine bislang unbekannte Person habe ihm dann eine Einkaufstüte entwendet, in der sich ein Portemonnaie und ein Handy befunden hätten. Zudem fehlt dem Mann nun auch eine Brille, die ein Zeuge oder eine Zeugin möglicherweise im Tatortbereich aufgefunden hat.

Der 45-Jährige habe seinen Angreifer nicht erkennen können. Die Person könnte allerdings ebenfalls zur Tatzeit aus demselben Bus ausgestiegen sein.

Das Kommissariat 13 der Kieler Kriminalpolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Raubes eingeleitet. Die Ermittlerinnen und Ermittler suchen nun Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu einem mutmaßlichen Täter bzw. einer mutmaßlichen Täterin oder insgesamt zum Sachverhalt machen können. Personen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Kieler Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0431 160 3333 in Verbindung zu setzen.

Björn Gustke

