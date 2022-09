Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220930.2 Kiel: Festnahme nach mehreren Einbruchsversuchen

Kiel (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchte ein Mann, in einen Supermarkt in der Kieler Innenstadt einzubrechen. Ein Zeuge beobachtete die Tat und alarmierte die Polizei. Eingesetzte Polizeikräfte nahmen den Mann fest.

Gegen 23:30 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie ein Mann versuchte, die Türen zu einem Supermarkt in der Holstenstraße zu öffnen. Sofort eingesetzte Streifenwagenbesatzungen des 2. Polizeireviers und des Kriminaldauerdienstes trafen am Tatort auf einen 40-jährigen Kieler.

Der Mann steht zudem im Verdacht, unmittelbar zuvor im Nahbereich versucht zu haben, in eine Bäckerei und ein Geschäftsgebäude einzubrechen. Die eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten nahmen den polizeibekannten Mann vorläufig fest und brachten ihn ins Kieler Polizeigewahrsam. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der Mann auf freien Fuß.

Björn Gustke

