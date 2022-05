Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Unbekannte flüchten aus Neustrelitzer Supermarkt

Neustrelitz (ots)

Am 07.05.2022 gegen 11:30 Uhr wurden Beamte des Polizeihauptreviers in Neustrelitz über einen Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Penzliner Straße in Neustrelitz informiert.

Nach gegenwärtigem Erkenntnisstand hielten sich zwei männliche Personen im Supermarkt auf, wobei einer von ihnen einen Rucksack mit sich führte. Die männliche Person mit dem Rucksack beabsichtigte zwei Waren im Kassenbereich zu bezahlen, wurde jedoch durch eine Mitarbeiterin des Supermarktes aufgefordert, den mitgeführten Rucksack zu öffnen. Dieser Aufforderung kam der Mann nicht nach, legte stattdessen den Rucksack ab und verließ fluchtartig die Filiale. Die Mitarbeiterin versuchte den Unbekannten am Verlassen des Gebäudes zu hindern, wogegen sich dieser erfolgreich gewaltsam zur Wehr setzte und das Geschäft verließ.

Die Person wird wie folgt beschrieben: ca. 25-30 Jahre alt, ca.1,75 m groß, soll sehr kurze bräunliche Haare getragen haben, trug zum Tatzeitpunkt einen dunkelgrauen Pullover mit Kapuze sowie eine hellblaue Jeanshose.

Die weitere Person, welche mit dem Geflüchteten in Verbindung stehen könnte, konnte das Geschäft unbemerkt verlassen. Die Person wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt, ca. 1,85 m groß, soll lange schwarze Haare zu einem Zopf zusammengebunden getragen haben.

In dem zurückgelassenen Rucksack befanden sich mehrere Flaschen Alkohol im Wert von ca. 140 Euro. Die Ware stammt aus dem Supermarkt.

Es wurde niemand verletzt.

Die Kriminalkommissariatsaußenstelle in Neustrelitz hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen des Sachverhalts werden gebeten, sich bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981/258224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell