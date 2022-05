POL-NB: Einbruchsdiebstahl in Pkw

Neubrandenburg (ots) - In den Morgenstunden des 09.05.20222 wurde der Polizei durch einen Fahrzeughalter der Diebstahl seines Pkw mitgeteilt. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Tatverdächtige in der Zeit vom 08.05.2022, 22:00 Uhr bis zum 09.05.2022, 06:00 Uhr den Pkw im Neubrandenburger Albert-Lortzing-Weg. Bei dem Auto handelt es sich um einen blauen BMW X4 des Baujahrs 2017. An dem Pkw waren ...

