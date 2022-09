POL-KI: 220929.1 Honigsee/Kiel: Polizei zieht alkoholisierten LKW-Fahrer aus dem Verkehr

Plön (ots) - Montagabend kam es in einem Supermarkt in Plön in der Straße Markt zu einem Raub. Die Kriminalpolizei Plön sucht nun Zeuginnen und Zeugen der Tat. Am 26.09.2022 gegen 22:00 Uhr betrat eine männliche Person einen Supermarkt in der Innenstadt in Plön. Der Unbekannte kaufte zunächst ein, begab sich im Kassenbereich hinter die Kasse und schubste den ...

