POL-KI: 221001.1 Kiel: Versammlungs- und Veranstaltungsgeschehen verlief weitgehend störungsfrei

Kiel (ots) - Dienstagabend kam es in der Kieler Werftstraße zu einem Raubüberfall, bei dem ein 45-jähriger Mann leichte Verletzungen erlitt. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeuginnen und Zeugen. Gegen 23:00 Uhr stieg der 45-jährige Kieler in der Werftstraße an der Bushaltestelle Große Ziegelstraße aus einem Bus der Linie 14 mit Fahrtrichtung Dietrichsdorf aus. Unmittelbar danach will der Mann einen Schlag ...

