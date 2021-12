Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte auf Grundstück bemerkt

Gangelt (ots)

Der Bewohner eines Hauses an der Straße Schützengraben bemerkte am Donnerstag (9. Dezember), gegen 0.50 Uhr, verdächtige Geräusche auf seinem Grundstück. Als er nachschaute, flüchteten zwei unbekannte Täter vom Gelände. Diese waren offenbar über eine Garage in einen darüber liegenden Dachboden gelangt. Nach derzeitigen Erkenntnissen konnten sie nichts entwenden.

Beschrieben wurden beide Männer als etwa 20 Jahre alt, zirka 170 Zentimeter groß, schlank und sportlich. Beide hatten kurze schwarze Haare und unterhielten sich in nicht deutscher, möglicherweise türkischer Sprache. Einer der Männer trug außerdem eine dunkelblaue Winterjacke. Wer weitere Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat West der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0. Alternativ kann das Hinweisportal der Polizei zur Übermittlung von Informationen genutzt werden, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell