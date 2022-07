POL-PDWIL: Diebstahl von Kleidungsstücken

Dockweiler (ots) - Am 09.07.2022 gegen 09:00 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Daun Kenntnis von weiteren Beschädigungen in der Ortslage von Dockweiler (wie bereits berichtet, kam es in der Nacht zuvor bereits zu Diebstählen von Straßenschildern). Hier hatten nun bisher unbekannte Täter Schilder und Absperrungen im Bereich des Weges zum Sportplatz umgeworfen und aus dem Boden gerissen. Ferner wurde ein aufgestelltes Infoschild beschädigt. Weitergehende Hinweise zur Tat ...

mehr