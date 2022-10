POL-KI: 221010.3 Kiel: Verkehrskontrollen auf dem Ostufer

Kiel (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag waren Beamte des 4. Reviers in einem Gaardener Mehrfamilienhauses eingesetzt. Ein Bewohner meldete zuvor verdächtige Geräusche und Schreie aus dem Keller. Ursächlich waren Hühner. Gegen 01 Uhr informierte der Bewohner des Hauses in der Wikingerstraße die Polizei über 110, als er Geräusche aus dem Keller vernahm, die seinen Angaben zufolge unter anderem wie die ...

