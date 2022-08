Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Junger Mann bei Fischwilderei ertappt

Baumholder (ots)

Am Freitag, 19.08.2022 teilte ein Mitarbeiter des Bundesforstes Rhein-Mosel gegen 20.00 Uhr der Polizeiinspektion Baumholder telefonisch mit, dass er soeben an einem bundeseigenen Weiher, einen jungen Mann bei der Fischwilderei erwischt habe. Der junge Mann sei darauf hin in den angrenzenden Wald geflüchtet. Die eingesetzten Beamten konnten kurz darauf in unmittelbarer Nähe zum Tatort einen PKW ohne dazugehörigen Fahrer feststellen. Die folgenden Ermittlungen ergaben recht schnell, dass der Eigentümer des PKW wegen ähnlicher Delikte, schon mehrfach bei mehreren Dienststellen, in Erscheinung getreten war. Der Mann selber, konnte noch am selben Abend an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Zu dem Vorwurf der Fischwilderei, macht dieser jedoch keine Angaben.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell