Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Taschendiebstahl ( kal )

Einbeck (ots)

Zu einem Diebstahl eines Portemonnaies kam es am Freitag, dem 03. Dezember 2021 in der Zeit von 12:30 bis 13:00 Uhr in einem Einbecker Einkaufsmarkt. Das Portemonnaie der 79 - jährigen Einbeckerin wurde aus einer Stofftasche entwendet, welche die Geschädigte an den Einkaufswagen gehängt hatte. Insgesamt entstand hier ein Schaden in Höhe von ca. 70 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell