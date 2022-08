Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unbekannte lassen Anhänger in PKW rollen und beschädigen diesen

Morbach (ots)

In der Nacht vom 21. auf den 22.08. kam es gegen 02:30 Uhr in Morbach auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus in der Straße "Am Weißenstein" zur Beschädigung eines PKW. Eine Anwohnerin hörte laute Geräusche und Stimmen von mehreren Personen. Wie sich bei der polizeilichen Aufnahme herausstellte, entfernten die unbekannten Täter Unterlegkeile eines geparkten Anhängers, sodass dieser in einen geparkten PKW rollte und ihn beschädigte. Im Rahmen der Fahndung konnten zwei Personen auf der Großbaustelle im Gerberweg gesichtet werden, die sich dort unberechtigt aufhielten. Es handelte sich dabei um eine Frau mit beiger Kleidung und einem Mann mit schwarzem Kapuzenpullover. Sie konnten trotz Verfolgung durch die Polizei fliehen.

Die Polizei Morbach sucht nun Zeugen, die Angaben zu der Beschädigung des PKW oder das Eindringen auf das Baustellengelände machen können und so bei der Aufklärung der Straftaten helfen.

