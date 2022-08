Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Lkw gerät außer Kontrolle - Hoher Sachschaden

Trier (ots)

Am Freitag, 19.08.2022, befuhr gegen 15.10 Uhr, ein Lkw mit vollbeladenem Anhänger die Zurmaiener Straße in Fahrtrichtung der BAB 602. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers, überfuhr der 73jährige Fahrzeugführer in Höhe der Zufahrt zu einem dortigen Baumarkt insgesamt drei Verkehrsinseln und überfuhr darauf jeweils eine Lichtzeichenanlage. Zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls war der dortige Bereich stark durch Fußgänger frequentiert. Ein 55jähriger musste sich durch einen Sprung zur Seite retten. Durch herumschleudernde Fahrzeugteile wurde ein sich in der Nähe befindlicher Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher wurde mit leichten Verletzungen in ein Trierer Krankenhaus eingeliefert. Der verunfallte Lkw musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Aufgrund der verschiedenen Beschädigungen an Verkehrseinrichtungen mussten mehrere Fahrbahnbereiche bis auf Weiteres gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell