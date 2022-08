Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Nächtlicher Fahndungserfolg

Gestohlener PKW sichergestellt

Trier-Ehrang (ots)

Einer Streife der Polizeiinspektion Schweich fiel am Donnerstag, 18.08.2022, gegen 2 Uhr, in der Ehranger Straße in Trier-Ehrang ein geparkter PKW auf, in dem sich lediglich eine Person auf dem Beifahrersitz befand. Bei der durchgeführten Kontrolle wurde festgestellt, dass das Fahrzeug wegen Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und der Insasse festgenommen. Der 32-jährige Mann, der keinen Wohnsitz in Deutschland hat und keine plausiblen Erklärungen zu den Eigentumsverhältnissen des PKW machen konnte, wurde heute dem Haftrichter in Trier vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

