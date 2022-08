Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizeierlebnistag der Polizeiinspektion Trier "Polizei.Backstage.Access All Areas" am 25.08.2022

Trier (ots)

Der Polizeiberuf bietet ein vielfältiges und interessantes Aufgabenspektrum. Um Interessierten einen Einblick in den polizeilichen Alltag zu ermöglichen, bietet die Polizeiinspektion Trier am Donnerstag, den 25.08.2022 von 17:00 bis 19:00 Uhr unter dem Motto "Polizei. Backstage. Access All Areas" wieder einen Polizei-Erlebnistag auf dem Gelände der Polizeiinspektion Trier in der Kürenzer Straße 3 an. Neben der Schutz- und Kriminalpolizei wird auch die Diensthundestaffel des Polizeipräsidiums Trier vorgestellt. Die Veranstaltung richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab der 10. Klasse, an Oberstufenschülerinnen und -schüler sowie junge Menschen mit vergleichbarem Bildungsabschluss wie Meister, Techniker, Fachwirte oder anderen qualifizierten Abschlüssen.

Weitere Informationen hierzu gibt es auf https://s.rlp.de/Qq0C8.

Anmeldungen können unter Nennung des vollständigen Namens und Geburtsdatums per E-Mail an pitrier.wache@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 0651-9779 5210 erfolgen.

