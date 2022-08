Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und Totalschaden am eigenen Fahrzeug

Baumholder (ots)

Am Donnerstag, 18.08.2022 ereignete sich gegen 05:10 Uhr auf der L 169 bei Baumholder ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Der Unfallverursacher war zuvor aus Richtung Baumholder kommend, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und eine circa fünf Meter hohe Böschung herabgeschleudert. Das Fahrzeug kam schließlich in einem angrenzenden Gebüsch zum Stehen. Glücklicherweise wurde der Fahrer bei dem Unfall nur leicht verletzt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Der Fahrer wurde anschließend in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht, wo er nochmals eingehend von einem Arzt untersucht werden konnte und ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Sachschaden an dem hochmotorisierten Fahrzeug dürfte sich auf ca. 50.000 Euro belaufen.

