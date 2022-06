POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Treibstoff entwendet, Unfallflucht und Sachbeschädigung an Pkws

Aalen (ots) - Braunsbach: Verkehrsunfall Am Sonntagvormittag gegen 10:45 Uhr befuhr ein 46-jähriger Renault-Fahrer die L1036 von Döttingen in Richtung der L1045. Als er in diese einbiegen wollte, übersah er einen vorfahrtsberechtigten 50-jährigen Ford-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa ...

