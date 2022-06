Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Pkw beschädigt, Gewahrsam

Aalen (ots)

Braunsbach: Verkehrsunfall

Am Sonntagvormittag gegen 10:45 Uhr befuhr ein 46-jähriger Renault-Fahrer die L1036 von Döttingen in Richtung der L1045. Als er in diese einbiegen wollte, übersah er einen vorfahrtsberechtigten 50-jährigen Ford-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8500 Euro entstand.

Schwäbisch Hall: Pkw beschädigt

Zwischen Samstagnacht 21:30 Uhr und Sonntagmittag 12 Uhr beschädigte ein Vandale einen in der Heimbacher Dorfstraße geparkten Lkw. Dabei verursachte er Sachschaden am Außenspiegel des Fahrzeugs in Höhe von etwa 50 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Mainhardt: Gewahrsam nach Fahrradsturz

Am Samstagnacht gegen 21:10 Uhr stürzte ein 33-jähriger Radfahrer auf einem Radweg zwischen Mainhardt und Schwäbisch Hall auf Höhe der Aschenhütte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Da der 33-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde er zur Blutentnahme in eine Klinik gebracht. Der Radfahrer zeigte sich gegenüber den Polizeibeamten durchgehend aggressiv und beleidigte die Beamten mehrfach. Da er sich nicht beruhigen ließ, wurde er nach der Blutentnahme in polizeilichen Gewahrsam genommen. Gegen den Mann wurden entsprechende Strafanzeigen eingeleitet.

Crailsheim: Mann in Gewahrsam

Am frühen Sonntagmorgen gegen 2:00 Uhr nahmen Beamte des Polizeireviers Crailsheim einen 21-jährigen Mann in Gewahrsam. Zuvor war es zwischen dem Mann und einem Mitbewohner in der Theodora-Cashel-Straße zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der der 21-Jährige seinen Kontrahenten verletzt hatte. Auch hatte er randaliert und Gegenstände auf die Straße geworfen. Um weitere Störungen durch den Mann zu verhindern, wurde der Mann in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers verbracht.

Satteldorf: Auffahrunfall an Stauende

Am Montagmorgen kurz nach 7:00 Uhr war ein 24-jähriger Opel-Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn A 6 in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs. Offenbar übersah der junge Fahrer einen an einem Stauende auf Höhe der Jagsttalbrücke stehenden Sattelzugauflieger und fuhr vermutlich ungebremst auf diesen auf. Dabei wurde der Opel-Fahrer schwer verletzt. Er musste von Rettungskräften aus seinem Fahrzeug befreit werden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, mit dem das Unfallopfer in eine Klinik verbracht wurde. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro. Die Autobahn war in Folge des UNfalls in Fahrtrichtung Nürnberg voll gesperrt.

