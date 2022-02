Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Taschendiebinnen entwenden Seniorin EC-Karte

Zeugen gesucht

Erkelenz (ots)

Eine 87 Jahre alte Frau aus Erkelenz besuchte am Donnerstagmorgen (17. Februar) gegen 10.10 Uhr die Filiale eines Kreditinstitutes an der Kölner Straße, um dort an einem Geldautomaten mittels EC-Karte Geld abzuheben. Als sie anschließend zu Fuß an ihrer Wohnanschrift in der Tenholter Straße ankam, bemerkte sie eine jüngere und eine ältere Frau, die ihr einen Zettel vorhielten und den Eindruck erweckten, als ob sie etwas suchen würden. Hierbei bedrängten sie die Seniorin. Nachdem sich die Frauen schließlich entfernt und die ältere Frau ihre Wohnung betreten hatte, stellte sie fest, dass ihr mitgeführter Stoffbeutel, in dem sich unter anderem die EC-Karte befand, aufgeschlitzt wurde und die Debitkarte fehlte.

Als die Erkelenzerin zu ihrer Bankfiliale zurückkehrte, um die Karte sperren zu lassen, hatten unbekannte Täter mit dieser bereits in derselben Filiale Geld abgehoben. Möglicherweise wurde die Frau bereits beim Geldabheben beobachtet und die Geheimnummer ausspioniert.

Die beiden Frauen waren jeweils dunkel gekleidet und wirkten laut Beschreibung süd- beziehungsweise südosteuropäisch. Die Jüngere war etwa 170 Zentimeter groß, die Ältere zirka 160 Zentimeter. Wer kann Hinweise zu den beschriebenen Frauen geben oder hat weitere Beobachtungen gemacht? Diese nimmt das Kriminalkommissariat Erkelenz der Kreispolizeibehörde telefonisch unter 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen.

