Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Betrug durch gefälschte Goldmünze

Zeugen gesucht

Erkelenz-Katzem (ots)

Gegen 12 Uhr betrat ein bisher unbekannter Mann am Montag (14. Februar) ein Juwelier-Geschäft an der Straße Vorstadt. Er gab an, eine Goldmünze verkaufen zu wollen. Nachdem der Juwelier die Echtheit der Münze überprüft hatte, stimmte er einem Ankauf zu und begab sich in den hinteren Teil des Geschäftes, um eine entsprechende Geldsumme zu holen. Die Münze, welche auf dem Verkaufstresen verblieb, tauschte der Unbekannte in dieser Zeit offenbar gegen eine Fälschung aus. Dies bemerkte der Juwelier erst kurz nachdem der Betrüger den Laden mit der ausgezahlten Geldsumme verlassen hatte.

Laut Beschreibung handelte es sich bei dem Gesuchten um einen etwa 40 bis 50 Jahre alten und zirka 180 bis 190 Zentimeter großen Mann. Er hatte eine kräftige Statur und sprach mit osteuropäischem Akzent. Bekleidet war der Mann mit einer gelben Warnweste, einer Jacke sowie einer dunklen Hose. Er trug außerdem eine OP-Maske. Bei dem Fahrzeug, mit dem der Täter sich entfernte, handelte es sich um einen hellblauen Kleinwagen mit Mönchengladbacher Kennzeichen (MG-). Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Hückelhoven telefonisch unter 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell