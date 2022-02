Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Lichtzeichenanlage entwendet

Heinsberg-Kirchhoven (ots)

An der Waldfeuchter Straße haben unbekannte Täter eine mobile Lichtzeichenanlage entwendet. Diese diente zur Absicherung einer Tiefbaustelle. Die Tatzeit lag zwischen 16.45 Uhr am Mittwoch (16. Februar) und 7.15 Uhr am Donnerstag (17. Februar).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell