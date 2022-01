Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pedelecfahrer leichtverletzt nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 22:30 Uhr an einer Kreuzung in der Karlsruher Weststadt, als ein 61-jähriger Opel-Fahrer einen bevorrechtigten 62-jährigen Pedelecfahrer nicht beachtete.

Der Pkw-Fahrer befuhr die Hoffstraße in Richtung Innenstadt und übersah hierbei vermutlich den von rechts aus der Riefstahlstraße kommenden Pedelecfahrer. Bei dem Zusammenstoß stürzte der 62-Jährige mit seinem Rad und verletzte sich hierbei leicht.

Der Mann wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Cara Schmiady, Pressestelle

