POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Autofahrer greift nach Unfallflucht Polizisten an

Waiblingen: Radfahrer nach Unfall verletzt

Ein 65-jähriger Mann fuhr am Sonntag gegen 11:30 Uhr mit seinem Fahrrad die Alte Rommelshauser Straße entlang. Auf Höhe der Einmündung zur Karolingerstraße musste er dem VW Golf einer 93 Jahre alten Frau ausweichen, die zeitgleich vom Fahrbahnrand anfuhr. Hierdurch stürzte der Radfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Berglen: Autofahrer greift nach Unfallflucht Polizisten an

Am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr parkte ein 73 Jahre alter Autofahrer seinen BMW in der Scheffelstraße rückwärts ein und beschädigte hierbei einen geparkten VW. Der Besitzer des VW beobachtete den Vorgang und sprach den Unfallverursacher anschließend auf den Unfall an. Dieser verließ anschließend dennoch zu Fuß die Unfallörtlichkeit. Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei. Da der Unfallverursacher laut diesem offensichtlich betrunken war und seine Wohnungstüre nicht öffnete, wurde eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Mann angeordnet. Der 73-Jährige wurde in seiner Wohnung angetroffen, wehrte sich anschließend allerdings gegen die Mitnahme zur Blutentnahme und griff einen Polizisten an. Dem Tatverdächtigen wurde schließlich eine Blutprobe entnommen. Er muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Fellbach: Betrunkener Autofahrer

Am Montagmorgen gegen 4.15 Uhr ereignete sich in der Waiblinger Straße ein Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Fahrer eines VW Jetta kam infolge seiner Alkoholisierung vom Fahrbahnverlauf ab und fuhr über eine Verkehrsinsel. Das Unfallauto kam bei der Einmündung Silcherweg zum Stehen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Der Autofahrer blieb unverletzt. Seine Fahrerlaubnis wurde von der Polizei vorläufig entzogen, nachdem er mit über zwei Promille am Steuer war. Die örtliche Feuerwehr sowie Mitarbeiter des Baubetriebshofes waren zum Abstreuen einer größeren verursachten Ölspur und zur Säuberung der Fahrbahn im Einsatz.

