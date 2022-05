Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 31-jährigen Litauer am Bahnhof Dülken

Kleve - Kempen - Viersen (ots)

Am Dienstagabend, 3. Mai 2022 um 20:20 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei am Bahnhof in Viersen-Dülken einen 31-jährigen Litauer nach der Einreise aus den Niederlanden mit dem Regionalexpress 13. Die Personalienüberprüfung des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab zwei Fahndungsnotierungen zur Festnahme. Wegen Diebstahl suchte ihn die Staatsanwaltschaft in Düsseldorf. Hiernach muss der Gesuchte noch eine Restfreiheitstrafe von 183 Tagen wegen gemeinschaftlichem Diebstahl verbüßen. Durch das Ausländeramt Mettmann war ein Haftbefehl zur Ausweisung / Abschiebung hinterlegt. Der Litauer wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier in Kempen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienstelle wird der Mann am Mittwochmorgen in das Gefängnis in Ratingen eingeliefert.

