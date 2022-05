POL-HSK: Überschreitung der Lenkzeiten durch Lkw Fahrer

Hochsauerlandkreis (ots) - Olsberg In der Heinrich Sommer Straße wurde im Zeitraum von Freitag, 12:45 Uhr bis Montag, 07:00 Uhr in einen Büroraum einer Werkstatt eingebrochen. Die unbekannten Täter schlugen eine Scheibe ein und gelangten so in das Büro. Dort entwendeten sie Bargeld aus einer Schreibtischschublade. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200 Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis ...

mehr