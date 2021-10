Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: 25 Personen in Kleintransporter eingeschleust

Frankfurt (Oder) (ots)

Am heutigen Donnerstag nahmen Bundespolizisten in Frankfurt (Oder) 25 Personen in Gewahrsam, nachdem sie in einem Mietfahrzeug unerlaubt eingereist sind. Den Schleuser nahmen die Beamten vorläufig fest.

Einsatzkräfte des Zolls stoppten gegen 11:45 Uhr an der Anschlussstelle Frankfurt (Oder)-West einen in Deutschland zugelassenen, gemieteten Kleintransporter. Im Fahrzeuginneren entdeckten sie neben dem Fahrer weitere 25 Personen und informierten die Bundespolizei.

Die alarmierten Bundespolizisten übernahmen den Sachverhalt zuständigkeitshalber und nahmen die 25 Personen in Gewahrsam. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um irakische und syrische Staatsangehörige. Erforderliche Dokumente für einen legalen Aufenthalt in Deutschland hatten sie nicht dabei.

Den 29-jährigen irakischen Fahrer nahmen die Beamten vorläufig fest. Er steht im Verdacht die Personen geschleust zu haben. Die Bearbeitung dauert derzeit an.

