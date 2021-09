Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Wohlgelegen: Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Wohlgelegen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz des Marktkaufs in der Friedrich-Ebert-Straße, bei dem der Verursacher anschließend das Weite suchte. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen auf dem Parkplatz abgestellten BMW und entfernte sich danach vom Unfallort, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Am BMW entstand ein Sachschaden von rund 4.000 EUR. Gegen den unbekannten Fahrzeugführer wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Telefonnummer 0621-33010, zu melden.

